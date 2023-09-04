Euro yükselişte! Enflasyon için şok edici detay: Yuan ise beklenen verilerde zayıf! İşte tahmin, ne olacak?

Yatırımcılar, geçen hafta gelen karışık ABD istihdam raporunu ve Fed üzerindeki etkisini sindirmeye çalışırken ABD doları sabah saatlerinde, tatilden etkilenen zayıf hacimler ile geriledi.

Dolar endeksi %0,1 düşüşle 104,075 seviyesinden işlem görürken geçen haftaki iki ayın zirvesi olan 104,44 seviyesine yakın seyretti.

İstihdam raporu “yumuşak iniş” söylemine katkıda bulundu

Cuma günkü istihdam raporu karışık bir tablo ortaya koydu. İş büyümesi Ağustos ayında beklenenden daha fazla toparlandı ancak ABD ekonomisi, Haziran ve Temmuz aylarında daha önce bildirilenden 110.000 daha az istihdam yarattı, işsizlik oranı %3,8'e yükseldi ve ücret artışları ılımlı hale geldi.

Daha da önemlisi, iş gücünde 736.000 kişilik büyük bir artış yaşandı ve bu da iş gücü arzındaki genişlemenin, işe alımlar güçlü kalmaya devam ederken bile ücret baskılarını daha da hafifletebileceğine dair umut verdi.

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Yatırımcılar, Fed'in, bu ayın ilerleyen günlerinde para politikasını değiştirmeyeceğini ve bunun da dolar üzerinde baskı yaratacağını düşünme eğiliminde.

Bununla birlikte bu aynı zamanda ABD ekonomisinin keskin bir yavaşlama olmadan yavaşlamakta olduğu izlenimini artırarak ekonominin yumuşak bir inişe hazırlandığı umutlarını güçlendirdi. Bu, Avrupa ve Asya ekonomileri mücadele içindeyken doları daha uzun vadede destekleyebilecek bir görüş.

Bu hafta açıklanacak verilerin piyasanın görüşünü önemli ölçüde değiştirmesi beklenmiyor ancak yatırımcılar, Çarşamba günü Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve bir gün sonra New York Fed Başkanı John Williams, Başkan Michelle Bowman, Başkan Michael Barr ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee dahil olmak üzere birçok Fed konuşmacısını dinleme şansına sahip olacak.

Euro yükseliyor; Lagarde konuşma yapacak

Küresel talebin durgun seyretmeye devam etmesiyle birlikte Temmuz ayında Almanya’nın ihracatı aylık bazda %0,9 düşmesine rağmen euro/dolar paritesi, dolardaki zayıflığın da yardımıyla %0,2 artışla 1,0794 seviyesine yükseldi.

investing'e göre: Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın, seansın ilerleyen saatlerinde konuşması planlanıyor ve yapacağı yorumlar, bu ayki toplantı öncesinde ipuçları için dikkatle incelenecek.

Enflasyonun hedefin çok üzerinde seyretmesi ve Euro Bölgesi büyümesinin sadece birkaç ay önce tahmin edilenden daha zayıf olması nedeniyle ECB'nin bir sonraki politika kararına ilişkin büyük bir belirsizlik var.

Veriler öncesinde yuan hâlâ zayıf

Önümüzdeki hafta Çin'den gelecek verilerin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki ekonomik toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini göstermesi muhtemel olduğundan yuan zayıf kalmaya devam etti ve dolar/yuan, %0,1 artışla 7,2677'ye yükseldi.

Salı günü açıklanacak olan Ağustos ayı Caixin hizmetler PMI verisinin, hizmet sektöründeki genişlemenin geçen ay biraz yavaşladığını göstermesi beklenirken Perşembe günü açıklanacak olan ticaret verileri için ise beklentiler, ihracat ve ithalatın Ağustos ayında bir önceki yıla göre tekrar daraldığını göstermesi yönünde.

Diğer taraftan sterlin/dolar %0,2 artışla 1,2614 seviyesine yükselirken dolar/yen 146,19 seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Son dönemde enflasyon ve istihdamdaki soğuma işaretleri sebebiyle Avustralya Merkez Bankası, Salı günkü toplantı öncesinde faizleri 10 yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesinde tutabilir. Toplantı öncesinde AUD/USD, %0,4 artışla 0,6473 seviyesine yükseldi.

29 TL sınırını bir süredir aşamayan euro/TL de, ağustos ayı enflasyonun açıklanması sonrası yeniden bu sınıra yaklaşarak, 28,95 TL seviyesine kadar çıktı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, faiz kararı sonrasında düşen ve bir süredir yatay seyreden dolar/TL, 26,78 seviyesine kadar yükseldi.