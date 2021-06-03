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Ekonomi Euro kaç TL? Yuro ne kadar? Evro ne kadar oldu?
Ekonomi

Euro kaç TL? Yuro ne kadar? Evro ne kadar oldu?

Yurt ne kadar? Euro kuru ile Euro alış ve satış fiyatları yatırımını Euroya ya da yapacaklarca sorgulanıyor. Son günlerde Euro piyasasında hareketlenme söz konusu. Euro bugün ne kadar? Canlı euro alış satış fiyatı ile Euro kuru anlık olarak takip edilmekte. İşte 3 Haziran anlık euro kuru alış ve satış fiyatı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 09:08:00 - 2021-06-03 09:08:56
Euro kaç TL? Yuro ne kadar? Evro ne kadar oldu?

Dolar-Euro kuru bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar oldu? Dolar - euro kaç TL? 3 Haziran 2021 Perşembe dolar kuru en son ne kadar oldu? Serbest piyasada döviz kurlarında son durum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi gerektiğini açıklamasından sonra dolar-Euro-altın piyasasında hareketlenmeler söz konusu oldu. Yeni haftaya, büyüme verilerinde beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle yüzde 1 civarı düşüşle başlayan döviz kurları 3 Haziran 2021 sabahına nasıl başladığı merak ediliyor. 

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz" demişti. TCMB'den yapılan açıklamalar sonrası dolar/TL, şu dakikalarda 8,58-8,60 seviyelerinde işlem görürken Euro/TL de 10,48'lerde işlem görmüştü. Peki 3 Haziran bugün dolar ne kadar? Euro kaç para?

euro ne kadar oldu

Euro ne kadar?

Euro kaç para? Euro alış satış fiyatı nedir? Euro bugün alış fiyatı 10,4984 TL olurken, Euro satış fiyatı 10,5156 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Dolar ne kadar?

Dolar fiyatı nedir? Dolar bugün kaç para? 3 Haziran 2021 saat 09:06 itibariyle dolar alış fiyatı 8,5991 TL dolar satış fiyatı 8,6062 TL.

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