EURO 2024'te "karpuz" desenli şapkayla Filistin’e destek

20 Haziran'da milli takımlarını desteklemek için Gelsenkirchen Stadyumu’na gelen İtalyan ve İspanyol taraftarlara Filistin bayrağının kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerini taşıyan karpuz dilimi desenli şapkalar dağıtıldı.

20 Haziran'da milli takımlarını desteklemek için Gelsenkirchen Stadyumu’na gelen İtalyan ve İspanyol taraftarlara karpuz desenli şapka dağıtıldı.

Etkinliğin sponsorlarından Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan zulüm konusunda burada sesimizi duyurmak istedik. Müslüman kardeşlerimiz duyarlı olup bir şeyler yapmak zorunda. Bu soykırıma göz kapamak olmuyor. Bu soykırımı yapan insanlar zamanında kendileri soykırım gördü. Şimdi kendileri bu soykırımı yapıyor." diye konuştu.

Etkinlikte görev alanlardan Yasin Yılmaz ise "Filistin'de yaşananlar tamamen bir soykırım ve insanlığın tamamen unutulduğu bir nokta olduğunu düşünüyorum. Buradaki kesilmiş karpuz Filistin'i ve renklerini sembolize ediyor. Bir dilim de Filistin'in bir parça olduğunu anlatıyor.” dedi.

Şapkayı alanların yaklaşımının olumlu olduğunu belirten Yılmaz, insanlığın bu soykırımın farkında olduğunu, burada bu farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

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Maç öncesi dağıtılan, Filistin’i simgeleyen şapkalara taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.