EURO 2024'e katılan ülkelere servet dağıtılacak! İşte o rakamlar..

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki yedinci maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Letonya'yı ağırlayacak.

Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerek maç fazlasıyla grup liderliğine uzanan Türkiye Letonya önünde 3 puan alırsa gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

KATILIM PAYI 9 MİLYON EURO

2024 Avrupa Şampiyonası'na bileti almamız Türkiye katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk dev geliri kasasına koyacak.EURO 2024'te ise, grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro gelir getirecek.

TURNUVADA TOPLAM 370 MiLYON EURO DAĞITILACAK

Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.

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