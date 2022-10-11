Euro 2024 için kenetlenme zamanı!..
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.. Elbette takımları küçümsemiyorum her rakip ciddi bir şekilde analiz edilip mücadele edilmeli kesinlikle ama...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.. Elbette takımları küçümsemiyorum her rakip ciddi bir şekilde analiz edilip mücadele edilmeli kesinlikle ama...
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