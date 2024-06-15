EURO 2024 için büyük müjde! Türkiye'de sadece Togg kullanıcıları izliyor

D-Smart ie Togg işbirliği tüm hızıyla devam ediyor. Togg T10X sürücüleri, Nisan ayından itibaren Tru.Store çevrimiçi uygulama mağazasından D-Smart GO’yu indirmeye başladı. Canlı TV özelliği ile hizmete sunulan D-Smart GO, T10X kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede D-Smart GO’nun indirilme oranı yüzde 80’e ulaştı. Filmden diziye, haberden spora, çocuktan belgesele 100’ü aşkın ulusal ve D-Smart GO’ya özel kanalla hizmet veren platformda yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. Bu şekilde izleyiciler hiçbir içeriği kaçırmıyor veya istedikleri sahneyi tekrar izleyebiliyor.

D-Smart GO, 9 günlük bayram tatili boyunca tüm kanallarını Togg kullanıcılarına açtı.

Maçları canlı takip edebiliyorlar

Togg kullanıcıları, D-Smart GO ile Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanına ortak oluyor. Türkiye’nin de yer aldığı Euro 2024’te tüm maçlar, Togg ekranından canlı olarak izlenebiliyor.

Ön eleme maçları da izlenebilecek

D-Smart Spor Yayınları Direktörü Aykut Aydın, TRT’de yayınlanan Euro 2024 maçlarını kaçırmadan D-Smart GO sayesinde Togg ekranından da izleyebileceğini ifade etti. Aydın, "Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray başta olmak üzere takımlarımızın hazırlık maçları ve Avrupa kupaları ön eleme turu maçları da yaz boyunca D-Smart GO’da olacak" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güvenlik önemli

Keyifli bir yolculuk deneyiminde güvenlikten ödün vermeyen T10X akıllı cihazında kullanıcılar, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebiliyor. Cihazın hareketiyle birlikte ekran kapanıyor ve yayın yolcu ekranından devam ediyor.