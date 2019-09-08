EURO 2020 H Grubu puan durumu!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. hafta maçında Türkiye ile Andorra karşı karşıya geldi. 1-0 sona eren mücadelenin ardından gözler H Grubu'nda alınan sonuçlara ve puan durumuna çevrildi. İşte, EURO 2020 H Grubu puan durumu!08 Eylül 2019 Pazar 00:14
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. hafta maçında Türkiye ile Andorra karşı karşıya geldi. 1-0 sona eren mücadelenin ardından gözler H Grubu'nda alınan sonuçlara ve puan durumuna çevrildi. İşte, EURO 2020 H Grubu puan durumu!
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup maçlarıyla devam ediyor. A Milli Takımımız H Grubu mücadelesinde Andorra ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Türkiye Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
İşte, H Grubu'nda alınan sonuçlar:
İzlanda-Moldova: 3-0
Türkiye-Andorra: 1-0
Fransa-Arnavutluk: 4-1
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