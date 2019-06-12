0553 313 94 23

EURO 2020 biletleri satışa çıktı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin bilet satışının başladığı duyuruldu- Futbolseverler, 30 ile 945 avro arasında değişen fiyatlar karşılığında organizasyonu tribünlerden takip edebilecek

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:23
EURO 2020 biletleri satışa çıktı


ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinin bilet satışı başladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için bugün başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olduğu ve ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi.

Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, "https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/" internet sitesinden başvuru yapacak.

12 Temmuz'a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 avro arasında değişiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:23
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. bilet satışı
  3. EURO 2020

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsada günlük işlemler (2)
    1. Borsada günlük işlemler (2)
    2. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    3. Borsada günlük işlemler (1)
    4. Ödemiş’i sağanak vurdu: Araçlar..
    5. Uşak Valisi Kocabıyık göç yolunda..
    6. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama..
    7. Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı..
    8. Suudi Arabistan ve BAE'nin destek..
    9. TOKİ kurada kazanamayanlar yatırılan..
    10. Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel..
    11. ABD'li müsteşardan Türkiye'ye "terörle..
    12. Liseliler mezuniyeti göbek atarak..
    13. Türkiye'den kritik hamle! S-400'lerin..
    14. Başkan Gökhan Yüksel, yanan fabrikayı..
    15. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    16. Pendik’te millet bahçesinde hummalı..
    17. Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
    18. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
    19. ABD'den Hong Kong açıklaması
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    21. Fatsa Belediyesinden ’Çevre Günü’..
    22. İstanbul Kayabaşı kura çekimleri ne..
    23. Bakan Selçuk'tan "karne" mesajı
    24. GÜNCELLEME - Sinop'ta kamyon ile..
    25. EURO 2020 biletleri satışa çıktı
    26. Yeni askerlik sistemi teklifi
    27. Yeşil Bursa için atıkları sıfırladılar
    28. Meclis toplantısında gündem ilaçlama..
    29. Piyasalarda gün sonu
    30. Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan son..
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!