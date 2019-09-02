EÜ’den üniversite-sanayi işbirliği için önemli proje

İzmir iş dünyası örgütlerinin başkanları, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek olan “Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeler” modelinden memnuniyet duyduklarını yaptıkları açıklamalarla ifade etti. Proje kapsamında, sanayicilerin Egeli akademisyenlerle işbirliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75’ine kadar üniversitenin öz kaynaklarından destek sağlanacak.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve EÜ’nün, üniversite-sanayi işbirliğinin daha ileri düzeye taşınması için yürüttüğü projelere bir yenisi daha eklendi. Rektör Budak’ın talimatıyla EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından geliştirilen proje kapsamında, sanayicilerin Egeli akademisyenlerle işbirliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75’ine kadar üniversitenin öz kaynaklarından destek sağlanacak. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın açıkladığı “Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeler” örnek modeline ilişkin iş dünyasından memnuniyet açıklamaları geldi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yaptıkları açıklamada; Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek olan “Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeler” modelinin Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için hayati öneme sahip olan üniversite sanayi işbirliklerine büyük katkı sunacağını vurguladı. Örnek modelin hayata geçirilmesine öncülük eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkür eden İzmir iş dünyası örgütlerinin başkanları; Türkiye’nin yerli ve milli üretim hedefleri kapsamında akademisyenlerin sanayicilerle birlikte yürütecekleri proje destek modelinin ayrıca Türk yüksek öğretim kurumlarına ve sanayiye örnek olacağını söyledi.

İzmir iş dünyası örgütlerinin başkanlarının yaptıkları açıklamalar şu şekilde:

“Memnuniyetle karşıladık”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Üniversiteler yenilikçi bilimin üreticisi olup, sanayi kuruluşları da yeni teknolojilerin ve ekonomik büyümenin sağlayıcıları konumundadır. Üniversite-sanayi arasındaki ilişkinin sağlanması da ekonomik büyümeyi besleyen önemli bir faktördür. Bu kapsamda, EBİLTEM tarafından geliştirilen ’Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeleri’ desteğini büyük bir memnuniyetle karşıladık. Sanayicilerin, Ege Üniversitesi akademisyenleriyle işbirliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75’ine kadar üniversitenin öz kaynaklarından destek sağlanması, kentimiz adına girişimcilik ve inovasyona büyük katkı sunacaktır. Söz konusu proje, inovasyon ve girişimcilik alanında oda olarak ortaya koyduğumuz ’İzmir’in İnovasyon ve Girişimcilik Kentine Dönüşümü’ vizyonumuz ile de örtüşmektedir. Temel hedefimiz inovasyon ve girişimcilik alanlarında İzmir’i marka kent yapmak. Dijitalleşme, inovasyon, girişimcilik, teknoloji, Endüstri 4.0 gibi kavramlar Oda olarak son dönemde üzerinde önemle durduğumuz konular. Girişimciliğin temelini de bu kavramların oluşturduğuna inanıyoruz" dedi.

"Büyük katkı sağlayacak"

İZTO’nun bu alanda hayata geçirmeyi planladığı iki önemli projesi olduğunu belirten Özgener, "İzQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi Projeleri ve İnovasyon Merkezi, AR-GE projelerini geliştirmesi için bir merkez vazifesi görecektir. Girişimcilik Merkezimiz ise İnovasyon Merkezimizin bir nevi fikir bahçesi olacaktır. Girişimcilerin, iş dünyasının sorunlarına çözümler üretecekleri projeler geliştirecekleri, problemi hedef alan çözüm odaklı bir merkez olacaktır. Girişimcilik Merkezimizdeki girişimcilerimizin, İnovasyon Merkezimizde yer alanlar başta olmak üzere büyük şirketlerin AR-GE merkezleri ile buluşturulması, aralarındaki etkileşimin sağlanması hedeflenmektedir. İnovasyon Merkezimizde, girişimcilik ekosisteminin en büyük eksikliği olan büyük firma-yeni girişimci etkileşimini sağlamayı, büyük şirketlerin sorunlarına girişimcilerin projeleri ile çözümler üretilmesi modeli hayata geçirilecektir. Bunun için bir ’dashboard’ oluşturulacaktır. Tüm firmalar yaşadıkları sıkıntıları bu ’dashboard’a girecek, girişimcilerimiz de bu ’dashboard’ üzerinden sorunları görüntüleyerek projeleriyle çözüm sunacaktır. İzmir’deki nitelikli ve eğitimli kadronun inovasyona yönelmesi teşvik edilecek, ayrıca start-upların kendini gösterme noktası olacaktır, Üniversitelerdeki akademisyenlerin iş dünyası ile ortak projeler geliştirmelerine aracılık edilecektir. FabLab ile tasarım fikirlerinin prototipe ve somut ürünlere dönüşmesi için uygun ortamlar sunulacaktır. Kısacası, Ege Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek olan proje, İnovasyon Merkezimizde sağlamak istediğimiz üniversite-sanayi işbirliği modeline de büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

“Üniversite-sanayi işbirliğine yeni bir soluk kazandıracak”

Ege İhracatçılar Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de modelle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Ege İhracatçı Birlikleri, bütün çalışmalarını AR-GE, inovasyon, tasarım sac ayaklarına oturtarak, katma değerli ürün ihracatını artırmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda üniversitelerle işbirliğine büyük önem veriyoruz. Ege Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın göreve başlaması sonrasında iki kurum arasında imzaladığımız işbirliği protokolü hedefimize ilişkin önemli bir adım oldu. Prof. Dr. Budak’ın açıkladığı, sanayicilerin Ege Üniversiteli akademisyenlerle işbirliğinde geliştirecekleri projelere yüzde 75’e kadar destek sağlayacak model öncelikle ülkemizde ilk olma özelliğiyle üniversite-sanayi işbirliğine yeni bir soluk kazandıracak. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için hayati öneme sahip olan, üniversite sanayi işbirliklerine büyük katkı sunacak olan bu yeni modelin ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.”

"Örnek proje"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise Türkiye olarak en önemli eksikliğin nitelikli üretim olduğunu söyledi. Kestelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani yükte hafif, pahada ağır üretim. Bunu sağlayabilmek için aklı ve bilimi kullanmak, ileri teknolojiye sahip olmak ve AR-GE alanında ciddi mesafe kat etmek gerekiyor. Bu da ancak sanayi ile üniversite işbirliğini sürekli hale getirmekten geçiyor. Günümüzde 200 gram ağırlığındaki bir cep telefonuna 10 bin TL ödeyerek sahip olabiliyoruz. Yani cep telefonunun kilogram fiyatı yaklaşık 8 bin 600 dolara geliyor. Oysa Türkiye’nin bu yılın nisan ayında gerçekleştirdiği ihracatın kilogram fiyatı sadece ve sadece 1,11 dolar. Bir cep telefonu alabilmek için 7 bin 740 kilogram mal satıyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Konuya tarım alanından da bir örnek vermem gerekirse, İngiltere’nin buğdayda yakaladığı başarıya değinebilirim. İngiltere’de Tahıl Geliştirme Stratejik Program Konsorsiyumu’nda beş ayrı üniversite bir arada çalışıyor. Program için sadece 2015-2016 döneminde 675 milyon dolarlık bir yatırımla dünya standartlarında araştırmacılar görevlendirip laboratuvarlar kuruldu. Bin 600 araştırmacı ve 2 bin öğrenci tahıl üretiminde verimliliği araştırıyor. Bu sayede İngiltere hektar başına 8 ton buğday üretirken, Türkiye hektar başına 2,5 ton buğday üretebiliyor. İzmir Ticaret Borsası olarak yıllardır Akıllı Tarım uygulamalarından rekolte tahminlerine kadar pek çok alanda ortak çalışmalar yürüttüğümüz Ege Üniversitesinin, üniversite-sanayi işbirliği alanında başlattığı projeyi yukarıda saydığım örnekler ışığında son derece faydalı buluyorum. Ülkemizin yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda, EBİLTEM tarafından geliştirilen proje kapsamında, sanayicilerin Egeli akademisyenlerle işbirliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75’ine kadar üniversitenin öz kaynaklarından destek sağlanacak olması çok ama çok önemli. Bu projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Ege Üniversitesinin başarılı Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a ve emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Bu projenin tüm Türkiye’deki kentler ve üniversiteler için bir örnek model olmasını diliyorum.”

"Fark oluşturma yolunda önemli bir girişim"

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, “Ege Üniversitemizin üniversite-sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek projesini memnuniyetle karşıladık. Biliyoruz ki, ülkemizin, sanayisi gelişmiş güçlü bir ekonomiye sahip olmasının tek yolu; öncelikli yüksek düzeyli ve kaliteli bir eğitim sistemine sahip olması ve ardından sahada da bu yeteneğin değere dönüşmesidir. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak 2000 yılında imzaladığımız protokolle Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinasyon Kurulu’nu bölgemizdeki üniversitelerin katılımı ile gerçekleştiriyor ve işbirliği adına yol almaya çalışıyoruz. Bugün İzmir’imizin göz bebeği Ege Üniversitemiz tarafından sanayicilerle akademisyenlerin işbirliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75’ine kadar destek sağlayacakları proje bu anlamda çok önemli bir adımdır. Özellikle de içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların, sanayicimizin her geçen gün rekabet etme şansını gerilettiği bir dönemde bu adımın deniz yıldızının hikayesinde olduğu gibi bir firma için bile fark oluşturabilmesi oldukça kıymetlidir. Sanayicilerimizin de, kapılarını üniversitemize açarak ihtiyaçları doğrultusunda alacakları destekler ile katma değerli ürünler üretmesini canı gönülden diliyorum. Bu proje, aslında hem üniversitemiz, hem firmamız, hem İzmir’imiz, hem de ülkemiz için fark sağlama yolunda önemli bir girişimdir ve başarılı olması yönünde bizler de elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve ekibine, emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.