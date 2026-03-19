ETSO’dan Ramazan dayanışması! 3 bin haneye gıda desteği

Erzurum’da Ramazan ayının dayanışma ruhu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) öncülüğünde sahaya yansıdı. ETSO yönetimi ve hayırsever iş insanlarının ortak katkılarıyla hazırlanan temel gıda paketleri, kent genelindeki 3 bin haneye ulaştırıldı.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu sahaya yansıtan organizasyon kapsamında hazırlanan yardımlar, belirlenen adreslere titizlikle teslim ediliyor. Toplumsal dayanışmayı güçlendiren sürece dair değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, kentin iş dünyasının sergilediği birlikteliğin önemine dikkat çekti.

"İftar sofralarına misafir olmak en büyük mutluluk"

Yardımlaşma zincirinin her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade eden Başkan Özakalın, "İş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle el ele vererek, 3 bin hanemizin iftar sofrasına misafir olmak, onların duasında yer almak bizim için en büyük mutluluk. Bu anlamlı dayanışma hareketine omuz veren, katkı sağlayan tüm hayırsever iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.