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Kadın - Aile Etsiz çiğ köfte tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Etsiz çiğ köfte tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı çok basit olan Etsiz Çiğ Köfte tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 10:38:00 -
Etsiz çiğ köfte tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı çok basit olan Etsiz Çiğ Köfte tarifi. Şimdiden afiyet olsun

Malzemeler

  • 1 tane küçük boy soğan
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı isot
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tane limonun suyu
  • 1, 5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

Yapılışı

Bir kabın içerisine 1, 5 su bardağı esmer bulgur alınır. Üzerine 1 su bardağı kaynar su ilave edilip üzeri kapatılır ve 15 dk ağzı kapalı bekletilir. Şişen bulgurun topakları el yordamı veya bir kaşık yardımıyla açılıp üzerine 2 yemek kaşığı isot ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave edilir. İsot ve tuz, el yordamı veya kaşık yardımıyla isotun rengi iyice bulgura geçene kadar karıştırılır. 1 adet küçük boy soğan çok küçük parçalar halinde doğranıp avuç içinde çok bastırmadan suyu sıkılır ve bulgura ilave edilir. Soğanlar bulgura iyice yedirilinceye kadar yoğrulur. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bulgura ilave edilir. Avuç içinize iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verebilirsiniz.

 

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