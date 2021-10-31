Etsiz çiğ köfte tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı çok basit olan Etsiz Çiğ Köfte tarifi. Şimdiden afiyet olsun

Malzemeler

1 tane küçük boy soğan

1 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tane limonun suyu

1, 5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

Yapılışı

Bir kabın içerisine 1, 5 su bardağı esmer bulgur alınır. Üzerine 1 su bardağı kaynar su ilave edilip üzeri kapatılır ve 15 dk ağzı kapalı bekletilir. Şişen bulgurun topakları el yordamı veya bir kaşık yardımıyla açılıp üzerine 2 yemek kaşığı isot ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave edilir. İsot ve tuz, el yordamı veya kaşık yardımıyla isotun rengi iyice bulgura geçene kadar karıştırılır. 1 adet küçük boy soğan çok küçük parçalar halinde doğranıp avuç içinde çok bastırmadan suyu sıkılır ve bulgura ilave edilir. Soğanlar bulgura iyice yedirilinceye kadar yoğrulur. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bulgura ilave edilir. Avuç içinize iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verebilirsiniz.