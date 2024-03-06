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Gündem Etrafını kontrol ederek yürümesi şüphe uyandırdı: Gerçek şoke etti! Meğer 34 parçaya ayırıp çantasına koymuş
Gündem

Etrafını kontrol ederek yürümesi şüphe uyandırdı: Gerçek şoke etti! Meğer 34 parçaya ayırıp çantasına koymuş

Yeniakit Publisher
2024-03-06 13:43:00 -
Etrafını kontrol ederek yürümesi şüphe uyandırdı: Gerçek şoke etti! Meğer 34 parçaya ayırıp çantasına koymuş

Polisin şüphe üzerine takibe aldığı şüphelinin üzerinde ve sırt çantasında paketlerden çıkanlar şaşkınlık uyandırdı. İşte detaylar...

Polisin şüphe üzerine takibe aldığı şüphelinin üzerinde ve sırt çantasında paketlerden çıkanlar şaşkınlık uyandırdı. İşte detaylar...

Konya'nın Kulu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Katır Tepesi mevkisinde yol kenarında yürüyen sırt çantalı bir şahıstan şüphelendi.

Etrafı gözetleyerek yürüyen şüpheliyi bir süre takibe alan polis ekipleri, ismi M.Y.B. olduğu belirlenen kişiyi durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 10, sırt çantasında da 34 parça satışa hazır halde eroin ele geçirildi.

Şüpheli yapılan ilk sorgusunda 8 paket eroini yol kenarında farklı noktalara sakladığını itiraf etmesi üzerine arama yapıldı. Yol kenarında farklı noktalarda 8 paket halinde eroin maddesi daha ele geçirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplam 800 gram eroin ele geçiren polis ekipleri, şüpheli M.Y.B.'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı. Yakalanan uyuşturucu tacirinin yol kenarına sakladığı uyuşturucuların videosunu çekip alıcılarına konum atarak satış yaptığı belirlendi.

 

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