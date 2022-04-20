Etli yemek tarifleri | İftara hangi etli yemek yapılır? Tam ölçülü hünkar beğendi tarifi
İftara leziz ve pratik bir et yemeği hazırlamak isteyenler ‘Hünkar beğendi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hünkar beğendi için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü hünkar beğendi tarifi:
Ramazan sofralarını şenlendirecek, leziz olduğu kadar sunumuyla da dikkat çeken bir tarif mi arıyorsunuz; işte, hünkar beğendi tarifi:
Etli yemek tarifleri | İftara hangi etli yemek yapılır? Tam ölçülü hünkar beğendi tarifi
Malzemeler:
- 200 gram kuşbaşı et
- 1 adet domates
- 1 adet biber
- 1 yemek kaşığı salça
- Sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- 2 su bardağı su
Beğendi için:
- 3 adet patlıcan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı süt
Hünkar beğendi nasıl yapılır?
Patlıcanları yıkayıp üzerine delikler açarak fırında közlenmeye bırakın.
Patlıcanların kabuklarını soyup doğrayın.
Bir tavaya sıvı yağ ve eti alıp kavurun.
Etin içerisine soğan ve biberi ekleyip kavurun.
Domates ve salçayı da ilave edip kavurun.
Yaklaşık 2 bardak sıcak su ekleyip etleri pişmeye bırakın.
Etler pişince baharatları ilave edebilirsiniz.
Bir tavaya tereyağını alıp unu kavurun ardından süt ekleyin.
Sütün içerisine patlıcan, tuz ve karabiber ekleyin. Şayet süt az gelirse ilave edebilirsiniz.
Servis aşamasında tabağa önce beğendi ardından da eti yerleştirin.
Afiyet olsun.