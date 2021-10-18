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Kadın - Aile Etli patates yemeği tarifi
Kadın - Aile

Etli patates yemeği tarifi

Akşam yemeğinde sofranıza yakışacak olan etli patates yemeği tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 18:10:00 -
Etli patates yemeği tarifi

Akşam yemeğinde sofranıza yakışacak olan etli patates yemeği tarifi.

Malzemeler

  • 4 adet orta boy patates
  • 1 adet orta boy soğan
  • 300 gram kuşbaşı kuzu eti
  • 3 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 adet kırmızıbiber
  • 2 adet çarliston biber
  • 1 çay bardağı bezelye
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • Tuz

Yapılışı

Soğanı portakal dilimi şeklinde 8'e bölelim. Tereyağını tencereye koyup etleri ve soğanları birlikte kavuralım. Üzerine elma dilimi doğranmış patatesleri ekleyip 5 dakika soteleyin. İri halkalar halinde doğranmış kırmızı ve yeşilbiberi ekleyip 2-3 dakika kavurun. Bezelye, sarımsak, salça, kimyon ve tuz da ilave edin. Malzemelerin üstünü 1 parmak geçecek sıcak su ekleyip, kısık ateşte 23 dakika pişirin. Etli patates yemeğiniz hazır. Afiyet olsun.

 

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