Etli patates yemeği tarifi
Akşam yemeğinde sofranıza yakışacak olan etli patates yemeği tarifi.
Akşam yemeğinde sofranıza yakışacak olan etli patates yemeği tarifi.
Malzemeler
- 4 adet orta boy patates
- 1 adet orta boy soğan
- 300 gram kuşbaşı kuzu eti
- 3 çorba kaşığı tereyağı
- 1 adet kırmızıbiber
- 2 adet çarliston biber
- 1 çay bardağı bezelye
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- Tuz
Yapılışı
Soğanı portakal dilimi şeklinde 8'e bölelim. Tereyağını tencereye koyup etleri ve soğanları birlikte kavuralım. Üzerine elma dilimi doğranmış patatesleri ekleyip 5 dakika soteleyin. İri halkalar halinde doğranmış kırmızı ve yeşilbiberi ekleyip 2-3 dakika kavurun. Bezelye, sarımsak, salça, kimyon ve tuz da ilave edin. Malzemelerin üstünü 1 parmak geçecek sıcak su ekleyip, kısık ateşte 23 dakika pişirin. Etli patates yemeğiniz hazır. Afiyet olsun.