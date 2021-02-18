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Kadın - Aile Etli patates bombası tarifi | Etli patates bombası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Etli patates bombası tarifi | Etli patates bombası nasıl yapılır?

Çıtır şekilde, rendelenmiş patates, içi yumuşacık kuşbaşı eti ile dolu bu tarifin lezzetine doyum olmuyor. Farklı baharatlar ile tatlandırabileceğiniz bu tarifin hazırlanışı merak ediliyor. Peki, etli patates bombası nasıl yapılır? Etli patates bombası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 23:27:00 -
Etli patates bombası tarifi | Etli patates bombası nasıl yapılır?

Etli patates bombası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

4 tane rendelenmiş patates, 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

İç dolgusu için; 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 150 gram dana kuşbaşı eti (oldukça ince doğranmış şekilde), 1 tane domates (küp doğranmış şekilde), 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tutam maydanoz

Sumaklı soğan için; 1 tane büyük kuru soğan, 1 yemek kaşığı sumak, 1 çay kaşığı tuz, 1 avuç maydanoz (kıyılmış şekilde)

Etli patates bombası nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri rendeleyerek başlayın ardından iyice suyunu sıkıp başka bir kaba koyun.

Üzerine yumurta, tuz, karabiber ve rendelenmiş parmesan peynirini ilave edip karıştırmanız gerekir.

Bir tavada sıvı yağını kızdırıp üzerine küçük doğranmış kuşbaşı etlerini koyun. Ardından suyunu salıp çekene kadar pişirmeniz gerekir.

Küp şeklinde doğranmış domates, tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi de ilave edin ve domatesler piştikten sonra bir tutam doğranmış maydanozu da koyup ocaktan alabilirsiniz.

Bir kaseyi streç film ile birkaç kat olacak şekilde streçlemeniz gerekir.

Streç film kaplı kasenin içerisine rendelenmiş patates karışımında 2-3 kaşık ilave edin ve kasenin şeklini vermeye başlayın.

Orta kısma pişirdiğiniz kuşbaşı etini 2 kaşık koyun ve streçfilm ile birlikte kaseden çıkarıp top şeklini verebilirsiniz.

Bu şekilde buzlukta en az 20 dakika bekletmeyi ihmal etmeyin. Donduktan sonra 190 derece fırında 30 dakika kadar pişirmeye bırakın.

Piyazlık doğradığınız soğanları tuz ve sumak ile yoğurup, maydanoz ile karıştırın. Fırından çıkan nefis patates bombalarının üzerine koyup sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun…

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