Etli nohut yemeği nasıl yapılır? Tam ölçülü etli nohut tarifi
Denenmiş etli nohut yemeği tarifi | Akşam yemeği için leziz bir etli nohut hazırlamak isteyenler 'Etli nohut nasıl pişirilir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Etli nohut nasıl pişer püf noktası
Lezzetli bir akşam yemeği hazırlamak isteyenler ‘Etli nohut nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, tam ölçülü nohut yemeği tarifi….
Tam ölçülü etli nohut tarifi
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı nohut
- Yarım kilo kuşbaşı et
- 1 adet soğan
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kasığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Pul biber
Etli nohut yemeği nasıl yapılır?
Öncelikle nohutları geceden suya yatırın.
En az sekiz saatin ardından nohutların suyunu değiştirerek haşlayın. Dilerseniz haşlanmış nohut konservesi de kullanabilirsiniz.
Etleri doğrayın ve yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Soğanları yemeklik doğrayın tencereye yağlarla birlikte alıp kavurun.
Ardından salçayı ve baharatları ekleyin.
Haşlanmış nohut, et ve sıcak suyu tencereye alın.
Yemeği 15 dakika kadar kaynattıktan sonra yemeğinizi sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.