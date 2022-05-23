Etli mütebbel tarifi nasıl yapılır? Lübnan usulü etli mütebbel tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Lübnan usulü etli mütebbel tarifi, kendine hayran bırakan şahane bir lezzet. Peki, etli mütebbel nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız etli mütebbel tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

ETLİ MÜTEBBEL TARİFİ

Etli mütebbel malzemeler

250 gram kuşbaşı et

4 patlıcan

2 diş sarımsak

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı tahin

Tuz

Nar taneleri

1 küçük paket dolmalık fıstık

ETLİ MÜTEBBEL YAPILIŞI

Sivri bir bıçak yardımı ile patlıcanlarda delikler açın. Fırın tepsisine yerleştirip yumuşayana kadar, arada bir çevirerek közleyin. Bu arada etleri düdüklü tencerede haşlayın. Patlıcanları soğuk suyun içine daldırın. 15 saniye sonra çıkartıp uzunlamasına yarın ve dikkatlice içini çıkartın. Patlıcan içini çatalla ezerek püre haline getirin. Haşlanan etleri de iyice didikleyin. Havanda ezilmiş sarımsağı, tahini, limon suyunu ve nar ekşisini ekleyin. Tuzunu de ekleyip karıştırın. Tahinli patlıcanı servis tabağına yerleştirin. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirin, nar taneleri ve yağsız olarak kavrulmuş dolmalık fıstık serpip servis yapın.

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