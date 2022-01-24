Etli kuru fasulye tarifi nasıl yapılır? Kuru fasulye düdüklüde kaç dakikada pişer?

Etli kuru fasulye tarifi

Yapımı için malzemeler

500 gram kuru fasulye

2 adet kuru soğan

200 gram kuşbaşı kuzu eti (kemikli et)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

3,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Etli kuru fasulye tarifi nasıl yapılır?

Kuru fasulye yapımı için kuru fasulyeyi 8-10 saat önceden bol suyla ıslatın. Yemeğinizi pişireceğiniz zaman suyunu süzün ve duruladıktan sonra kenarda hazır edin. Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını düdüklü tencerede kızdırın. Soğanları ve eti bu yağda suyunu salıp çekene kadar güzelce kavurun. Etin üzerine salçaları ekleyip onları da kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurduktan sonra fasulyeleri ekleyin. Tuz ve karabiberle birlikte fasulyelerin üzerini 4 parmak geçecek kadar sıcak suyu da tencereye ekleyip kapağını kapatın. Düdüğü öten tencerenin altını kısın ve 30 dakika kadar bu şekilde pişirin. Altını kapattığınız tencereyi dikkatle açıp fasulyelerin kıvamını kontrol edin.

Kuru fasulye düdüklüde kaç dakikada pişer?

Severek tüketilen kuru fasulye, düdüklü tencerede 10 ile 15 dakika arasında pişirilir. Tencerede pişirim süresi ise, yaklaşık 40 dakikadır.

Kuru fasulye kaç kalori?

Türk mutfağında sevilerek tüketilen kuru fasulyenin kalori miktarı düşüktür. Neredeyse bir porsiyon etli kuru fasulye 379 kalori olarak bilinmektedir. Kuru fasulye genel olarak magnezyum, demir, lif ve vitamin açısından zengindir. Bu nedenle rahat bir şekilde tüketilebilir.

Kuru fasulye kilo aldırır mı?

Kuru fasulye düşük kalorili olduğu için çok fazla kilo aldırmaz. Kilo vermek isteyen kişiler kuru fasulyeyi rahat bir şekilde tüketebilirler.

Kuru fasulyenin faydaları