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Kadın - Aile Etli kadayıf dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay etli kadayıf dolması tarifi
Kadın - Aile

Etli kadayıf dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay etli kadayıf dolması tarifi

Bu tarifle kolayca Etli kadayıf dolması yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 13:50:00 - 2021-11-25 13:53:28
Etli kadayıf dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay etli kadayıf dolması tarifi

Etli kadayıf dolması malzemeleri neler?

  • 1/2 kg tel kadayıf

Harç:

  • 1/2 kg kıyma
  • 2 dilim ekmek içi
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet kuru soğan
  • 5 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • tuz, karabiber

Üzerine:

  • 1 su bardağı tereyağı

Etli kadayıf dolması nasıl yapılır?

Soğan ve sarımsağı rendeleyip harç malzemeleriyle beraber yoğurun. Elde ettiğiniz harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp kadayıfa sarın. Kadayıflı topları yağlanmış fırın tepsinize dizip üzerine erimiş tereyağı gezdirin. Kadayıf dolmanızı 180 derece sıcaklığa getirilmiş fırında kızarana kadar pişirip servis edin. Afiyet olsun.

 

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