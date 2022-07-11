Etli bulgur pilava nasıl yapılır? Tam ölçülü etli bulgur tarifi
Etli bulgur pilavı tam ölçülü | Leziz ve doyurucu bir yemek tarifi arayanlar ‘Etli bulgur nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, etli bulgur pilavı için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü etli bulgur pilavı tarifi:
Leziz bir bulgur pilavı kim ‘Hayır’ diyebilir. İşte, tam ölçülü etli bulgur pilavı tarifi:
Tam ölçülü etli bulgur tarifi
Malzemeler:
- 100 gram dana eti
- 2 su bardağı bulgur
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- 3 su bardağı su
Etli bulgur pilava nasıl yapılır?
Öncelikle soğan ve havuçları kaçak kaçak doğrayın.
Tereyağı ve zeytinyağı tencereye alıp soğan ile havucu kavurun.
Tencereye eti ekleyip güzelce pişirin.
Etler yumuşayınca bulguru ve baharatları ekleyin.
Son olarak sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
Ocağın altını ise en kısık ayara getirip pilavı pişmeye bırakın.
Pilav suyunu çekince tencerenin üzerine kağıt havlu örtüp kapağı kapatın.
10-15 dakika pilav demlendikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.