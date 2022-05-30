Etkinlik diye tuzaklara yenilmiş bir gençlik hedefliyorlar

YENİ AKİT ANKARA

"Etkinlik" adı altında türlü rezillikleri sergileyenler kendilerine tepki gösterenleri de "özgürlük düşmanı" diye yaftalıyor. HÜDAPAR Genel Merkezi bir açıklama yaparak oluşturulan tuzağa dikkat çekti.

HÜDAPAR Genel Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Son zamanlarda farklı etkinlikler ile sokaklarımız, caddelerimiz ile eğitim kurumlarımız birer ifsat yuvasına dönüştürülmek istenmektedir. Bu etkinliklerle inancı ve fikirleri zayıf, arzularına yenik düşmüş, haz peşinde koşan, şeytani tuzaklara yenilmiş bir gençlik hedeflenmektedir. Yüzyıllardır değerlerimiz ve kültürümüz ile beslenen gençlik, toplumumuzun geleceği ve güvencesidir. Ne yazık ki Batı’nın ve onun kirli maşalarının değerlerimize yönelik saldırıları her geçen gün daha yaygın hale gelmektedir. Buna tepkisiz kalmak, toplumumuz için bir felakettir.

Üniversiteleri birer ifsat yuvasına dönüştürmek isteyen bu yapılar festival, etkinlik ve kutlama adı altında dini değerlerimize saldırmaktadır. Bu saldırılara seyirci kalınması kabul edilemez. Toplumun huzuru, sükûnu ve de imarı için bu ahlaksız saldırılar engellenmeli, onun yerine gençliğin kurtuluşuna vesile olacak, toplumu geleceğe daha sağlam ve güçlü bir şekilde taşıyacak etkinlik ve aktiviteler geliştirilip hayata geçirilmelidir. İslam medeniyeti ile harmanlanmış kültürümüzü, genç nesillere aktarmak her kesimin en büyük sorumluluğudur."