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Aktüel Etiyopya'nın Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyu ulaştı
Aktüel

Etiyopya'nın Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyu ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:02:46 -
Etiyopya'nın Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyu ulaştı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya, askeri operasyon nedeniyle 1 aydan uzun süredir giriş çıkışlara izin vermediği Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyunu gönderdi.

Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetimi Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, gıda maddesi taşıyan 74 tırın, eyaletin başkenti Mekelle ve Shire şehirlerine ulaştığı belirtildi.

Komisyonun bölgeye daha fazla yardım ulaştıracağı ifade edilen açıklamada, tüm yardımların Etiyopya hükümetince gönderildiğine dikkat çekildi.

Yüz binlerce kişinin çatışmalardan ötürü yerinde olduğu bölgede, Birleşmiş Milletler (BM) ve çok sayıda sivil toplum örgütü, geniş çaplı insani yardım çalışması için Addis Ababa hükümetinin iznini bekliyor.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta, eyaletin başkenti Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurarak suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

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