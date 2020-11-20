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Aktüel Etiyopya'nın Bahir Dar şehrine ikinci roketli saldırı
Aktüel

Etiyopya'nın Bahir Dar şehrine ikinci roketli saldırı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:49:20 -
Etiyopya'nın Bahir Dar şehrine ikinci roketli saldırı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın kuzeyinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon sürerken Amhara eyaletine ikinci kez roket saldırısı yapıldığı bildirildi.

TPLF'nin yönettiği Tigray eyaletinin sınırı komşusu olan Ahmara eyaleti hükümeti yaptığı açıklamada, TPLF'nin gece saatlerinde eyaletin başkenti Bahir Dar'a roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, roketlerin can kaybına yol açmadığı ifade edildi.

Saldırı, TPLF'nin, operasyonun başından bu yana şehre düzenlediği ikinci saldırı oldu.

TPLF güçleri hafta sonu Amhara eyaletindeki Bahir Dar ve Gondar şehirlerini ve Eritre'nin başkenti Asmara'yı roketle vurmuştu.

TPLF, ulusal ordunun başlattığı operasyonda Amhara milislerinin yanı sıra Eritre ordusu kuvvetlerinin de "Tigray'a karşı savaşa" katıldıklarını ileri sürüyor.

Çatışmalarda şimdiye kadar yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 30 binden fazla Etiyopyalının da Sudan'a kaçtığı biliniyor.

- Operasyonda 17'nci gün

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, geçen yıl dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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