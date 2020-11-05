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Aktüel Etiyopya'da Tigray yönetimi ulusal ordunun silahlarını ele geçirdiğini iddia etti
Aktüel

Etiyopya'da Tigray yönetimi ulusal ordunun silahlarını ele geçirdiğini iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:16:32 -
Etiyopya'da Tigray yönetimi ulusal ordunun silahlarını ele geçirdiğini iddia etti

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da federal hükümetin, orduya devirmesi emrini verdiği Tigray eyaleti yönetimi, ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki tüm silah ve mühimmatı ele geçirdiğini ileri sürdü.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Başkanı Debretsion Gebremichael, Tigrai televizyonunda yaptığı açıklamada, tüm eyaletin "savaş durumuna" geçtiğini ifade ederek, çatışmaların eyaletin Amhara sınırında sürdüğünü dile getirdi.

Ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki tüm silahlarını ele geçirdiklerini söyleyen Gebremichael, "Yeterli silah ve mühimmatımız vardı. Şimdi daha fazlası var." diye konuştu.

Gebremichael, ayrıca ulusal ordudaki bazı askerlerin sınırdan Eritre'ye kaçtığını da belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise dün akşam yaptığı açıklamada, ordunun sınır hattında başarlı bir operasyon yürüttüğünü duyurmuştu.

- 6 aylık OHAL ilan edilmişti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını ve Tigray eyaleti yönetimini devirmesi için orduya emir verdiğini açıklamıştı.

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Tüm telefon ve internet hatlarının kesildiği bölgede, OHAL'i yönetecek özel askeri güç de kurulmuştu.

- İç savaştan endişe ediliyor

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor. 

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı. 

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. 

Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.



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