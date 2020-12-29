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Aktüel Etiyopya'da sivillere yönelik saldırı sonrası göç edenlerin sayısı 97 bine yükseldi
Aktüel

Etiyopya'da sivillere yönelik saldırı sonrası göç edenlerin sayısı 97 bine yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 19:30:35 -
Etiyopya'da sivillere yönelik saldırı sonrası göç edenlerin sayısı 97 bine yükseldi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı grupların 23 Aralık'ta bir köye düzenlediği saldırı sonrası göç edenlerin sayısı 97 bine çıktı.

Yerel basındaki habere göre, 207 kişinin öldürüldüğü katliam sonrası binlerce insan can güvenliğinden endişe ediyor.

Yeni bir saldırı ihtimaline karşı 97 bin kişinin evini terk ettiği bölgede, insanlar Tana Beles ile Awi bölgesindeki mülteci kamplarına sığındı.

- Çatışmalarda, isyancı TPLF'nin parmağı olduğu savunuluyor

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Metekel'i ziyaret etmesinden bir gün sonra düzenlenen saldırının ardından bölgeye asker konuşlandırılmıştı.

Nil Nehri havzasındaki ülkeler arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın da bulunduğu eyalette, saldırıların özellikle Amhara etnik grubunu hedef aldığı biliniyor.

Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu ve son aylarda tırmanışa geçen bölgedeki çatışmalarda, ülkenin kuzeyinde askeri operasyon yapılan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.

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