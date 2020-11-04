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Aktüel Etiyopya'da federal hükümete "savaş ilanı" sonrası emekli generaller göreve çağrıldı
Aktüel

Etiyopya'da federal hükümete "savaş ilanı" sonrası emekli generaller göreve çağrıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:00:45 -
Etiyopya'da federal hükümete "savaş ilanı" sonrası emekli generaller göreve çağrıldı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya federal hükümeti, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için askeri operasyon kararı alması sonrası emekli generalleri göreve çağırdı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 3 üst düzey emekli generalin göreve çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Abiy Ahmed, emekli olmuş 3 üst düzey generali Ulusal Savunma Kuvvetlerine katılmak üzere göreve çağırdı." ifadesine yer verildi.

Göreve çağrılan generallerin isimleri General Bacha Debele, General Yohannes Gebremeskel ve General Abebaw Tadesse olarak açıklandı.

- 6 aylık OHAL ilan edildi

Etiyopya federal hükümeti, yerel yönetimi devirmek için askeri operasyon kararı aldığı Tigray'da, 6 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Etiyopya Bakanlar Kurulu, anayasal düzeni ve halkın güvenliğini sağlamak için eyalette OHAL kararı aldı.

Tüm telefon ve internet hatlarının gece yarısından itibaren kesildiği bölgede, OHAL'i yönetecek özel askeri güç kuruldu.

- Ulusal orduya savaş açtılar

Başbakan Ahmed, bu sabah saatlerinde, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük ve uzun süreli çatışmalara yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

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