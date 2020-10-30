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Aktüel Etiyopya'da eyaletler arasında sınır çatışması: 27 ölü
Aktüel

Etiyopya'da eyaletler arasında sınır çatışması: 27 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:05:15 -
Etiyopya'da eyaletler arasında sınır çatışması: 27 ölü

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın doğusundaki Afar ve Somali eyaletleri arasında yaşanan sınır çatışmasında 27 kişi hayatını kaybetti.

Somali Eyaleti Basın Bürosunca yapılan açıklamada, iki topluluk arasında uzlaşmazlığa neden olan sınır toprakları üzerine çıkan çatışmada, 27 kişinin can verdiği belirtildi.

Açıklamada, bu tür olaylarının tekrar ederek yaşandığı, can ve mal kaybına yol açtığı hatırlatılarak, sorunun çözülmesi için federal hükümetle temasta bulunulduğu aktarıldı.

Yerel medyada, bölgedeki milislerin başlattığı çatışmalara, eyalet polislerinin de dahil olduğu ileri sürülüyor.

İki eyalet yönetiminin, 2014'te sınırdaki üç kasabanın Somali'den alınarak Afar eyaletine verilmesi üzerine yaptığı anlaşma sonrası bölgede sık sık silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmaya başlamıştı.

Son olarak Somali yerel hükümeti de 2019'da anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini duyurmuştu.

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