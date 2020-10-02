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Aktüel Etiyopya: Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz
Aktüel

Etiyopya: Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:46:18 -
Etiyopya: Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz

İSTANBUL (AA) - Etiyopya, Suudi Arabistan'daki gözaltı merkezlerinde "insanlık dışı koşullarda tutuldukları" ileri sürülen düzensiz göçmen vatandaşlarının durumunun iyileştirilmesi için çalışıldığını duyurdu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) bugün yayınladığı raporla yeniden gündeme gelen düzensiz göçmenlerin ülkeye geri getirilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, salgının başından bu yana ilk aşamada 3 bin 500 Etiyopyalının ülkeye geri getirildiği, ikinci aşamada ise yaklaşık 1000 kişinin ülkesine döndüğü kaydedildi.

Etiyopyalıların insan hakları ihlallerine uğradıklarına ilişkin çok sayıda haberin olduğu belirtilen açıklamada, "Suudi Arabistan'la birlikte iddiaların açığa çıkarılması ve gözaltı merkezlerindeki durumun iyileştirilmesi için çalışıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, 2017'den bu yana 400 binden fazla Etiyopyalının Suudi Arabistan'dan tahliye edilerek ülkeye getirildiğine de yer verildi.

- "Ölüm ve hastalıkla yüz yüzeler"

Uluslararası Af Örgütü, bugün yayınladığı raporunda, gözaltı merkezlerinde kalan kişilerle görüşüldüğünü, düzensiz göçmenlerin aşırı kalabalık koğuşlarda kapalı tutulduğunu ve ölüm ve hastalıkla yüz yüze olduklarını aktarmıştı.

İngiliz The Telegraph gazetesi, ağustos ayında, gözaltı merkezindeki tutuklulardan edindiği fotoğrafları paylaşarak buranın Libya'daki köle pazarlarını andırdığını yazmıştı. Gazetenin fotoğraflarında, onlarca kişinin tek bir odada yarı çıplak halde tutulduğu görülmüştü.

Her yıl binlerce Etiyopyalı çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşarak buradan da kaçak yollarla Suudi Arabistan'a geçiyor.

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