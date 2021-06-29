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Dünya Etiyopya onayladı: Fransa ve İtalya ile savunma anlaşması!
Dünya

Etiyopya onayladı: Fransa ve İtalya ile savunma anlaşması!

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da meclisin, Fransa ve İtalya ile savunma alanında imzalanan anlaşmaları onayladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 18:07:00 -
Etiyopya onayladı: Fransa ve İtalya ile savunma anlaşması!

Etiyopya'da faaliyet gösteren yarı özel internet ağı Walta Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Birtukan Ayano ve Savunmadan sorumlu Devlet Bakanı Getachew Haile Mariam, imzalanan anlaşmalarla ilgili meclisi bilgilendirdi.

Ülke basın yasası nedeniyle, anlaşmaların içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken meclisin anlaşmaları oy birliğiyle onayladığı kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019'da Etiyopya'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile savunma anlaşması imzalamıştı.

Macron, anlaşmanın ayrıca hava iş birliği, ortak operasyonlar, eğitim ve ekipman alımları için fırsatlar da sağlayacağını söylemişti.​

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