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Aktüel

Etiyopya kargo uçağı Çin'deki havalimanında alev aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:36:21 -
Etiyopya kargo uçağı Çin'deki havalimanında alev aldı

ANKARA (AA) - Etiyopya Havayollarına ait bir kargo uçağı, Çin’in Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı’nda henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı.

Global Times gazetesine göre, Boeing-777 tipi kargo uçağında yangın yerel saatle 17.01’de kargo yüklenirken başladı.

Etiyopya Havayollarından yapılan açıklamada, uçaktaki mürettebatın güvenli şekilde çıkarıldığı, yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Uçaktaki yangın kontrol altına alınırken, havalimanındaki uçuşlar bir süreliğine durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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