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Aktüel Etiyopya Başbakanı Ahmed, ülkesinde "iç savaş" çıkabileceği yorumlarının temelsiz olduğunu açıkladı:
Aktüel

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ülkesinde "iç savaş" çıkabileceği yorumlarının temelsiz olduğunu açıkladı:

"Etiyopya'nın kaosa sürükleneceğine dair kaygılar temelsizdir" - "Operasyonumuz, barışı ve istikrarı sağlamayı, failleri de adalete teslim etmeyi amaçlıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:33:33 -
Etiyopya Başbakanı Ahmed, ülkesinde "iç savaş" çıkabileceği yorumlarının temelsiz olduğunu açıkladı:

İSTANBUL (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için yapılan askeri operasyonun iç savaşa neden olacağına dair açıklamaları reddetti.

Başbakan Ahmed, Twitter hesabından, Etiyopya'da "iç savaş" çıkabileceğine dair yorumlara cevap verdi.

Etiyopya'ya dair endişelerini dile getiren dostlarına minnettar olduklarını ifade eden Ahmed, "Etiyopya'nın kaosa sürükleneceğine dair kaygılar temelsizdir." açıklamasını yaptı.

Ahmed, "Operasyonumuz, barışı ve istikrarı sağlamayı, failleri de adalete teslim etmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın kendi iç meselesini yönetme kapasitesine sahip bir devlet olduğunun altını çizen Ahmed, mevcut sorunun yakında çözüme kavuşacağını vurguladı.

- Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu. 

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Tüm telefon ve internet hatlarının kesildiği bölgede, OHAL'i yönetecek özel askeri güç de kurulmuştu.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor. 

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı. 

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. 

Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.





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