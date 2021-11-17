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Siyaset Etinden sütünden faydalanıyorlar... "Demirtaş'ı serbest bırakın" diye yırtınan muhalefetten iktidara iftira!
Siyaset

Etinden sütünden faydalanıyorlar... "Demirtaş'ı serbest bırakın" diye yırtınan muhalefetten iktidara iftira!

İktidara sürekli olarak "Demirtaş'ı serbest bırakın" çağrısı yapan muhalefet Selahattin Demirtaş üzerinden senaryo yazmayı sürdürüyor. CHP'li Mustafa Balbay, kulis bilgilerine dayandırarak Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü vermesi halinde serbest bırakılacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:26:00 - 2021-11-17 12:28:05
Etinden sütünden faydalanıyorlar... "Demirtaş'ı serbest bırakın" diye yırtınan muhalefetten iktidara iftira!

 yeniakit.com.tr 

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bıraktırmak için büyük uğraş veren muhalefet, tabiri caizse şimdi de Demirtaş'ın etinden sütünden faydanlanmaya başladı.

AK Parti'ye Demirtaş'ın bırakılması için sürekli baskı yapan CHP şimdi de serbest bırakılması üzerinden yeni bir senaryo üretti.

Cumhuriyet'te kalem oynayan CHP'li Mustafa Balbay bugünkü köşe yazısında ilginç bir iddia ortaya attı.

Demirtaş sömürüsü

Kulis bilgilerine dayandırdığı iddiayı paylaşan Balbay, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü vermesi halinde hemen serbest bırakılacağını ileri sürdü.

Balbay şunları yazdı;

"Ankara’da yankılanan kulis bilgilerine göre, Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest bırakılacak. Şu aşamada bu da olmuyor."

Bu iddialarla muhalefetin serbest bırakılsa da bırakılmasa da Selahattin Demirtaş'ı siyasi bir malzeme olarak kullanmaya kararlı olduğu anlaşıldı.

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Yorumlar

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