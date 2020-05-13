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Aktüel

Etimesgut'ta kan bağışı kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-05-13 22:31:20 -
Etimesgut'ta kan bağışı kampanyası

ANKARA (AA) - Etimesgut'ta muhtarlar ve vatandaşlar Kızılay tarafından yapılan kan ihtiyacı çağrısına yoğun katılım ile destek verdi.

Etimesgutlu muhtarlar ve vatandaşlar, iftarlarını açmalarının ardından İlçe Kaymakamlığı önünde kurulan Kızılay kan bağışı noktasına geldi.

Kan bağışına Etimesgut Kaymakamı İzzetin Sevgili, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman ile yönetim kurulu üyeleri, Etimesgut Muhtarlar Derneği üyeleri, Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi mahalle bekçileri, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara da Kızılay tarafından lokum ikram edildi.

İlçe Kaymakamı İzzetin Sevgili, kan bağışı kampanyasına katılanlara teşekkür etti.

Etimesgut Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Yalçın da kan stoklarında azalma olduğunu öğrendiklerini ve kan bağışında bulunduklarını belirtti.


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