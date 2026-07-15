'Etimesgut Tank Taburu’nun önünü belediye araçlarıyla kapattık'

SEBAHATTİN AYAN ANKARA

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimini durdurmak için başkentte de emsalsiz bir mücadele verildi. O mücadelenin kahramanlarından dönemin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, kanlı kalkışmayı önlemek için attığı adımları aktardı. Gökçek, darbecilere karşı tüm imkânları seferber ettiğini dile getirdi.

Gökçek, Akit’in 15 Temmuz kalkışmasıyla ilgili sorularına şu cevapları verdi:

10.000 BELEDİYE PERSONELİ SOKAKTAYDI

15 Temmuz darbe girişimi esnasında ABB Başkanı idiniz. O hain girişimi durdurmak için siz de önemli adımlar attınız. Bize bu adımları hatırlatır mısınız?

Ankara’da bulunan belediye personelinin önde gelenlerini tek tek telefonla arayarak Ulus’ta buluşmaya davet ettim. Yetkili elemanlarıma belediyeye ait ne kadar kamyon, otobüs, binek taşıtı ve iş makinesi varsa hepsini Ankara’nın caddelerine indirmeye davet ettim. O gece yaklaşık 10.000 belediye personeli sokaktaydı.

Darbe gecesi Ankara’da en önemli yerlerden biri Etimesgut Tank Taburu idi. Taburun önünü belediyenin çeşitli araçlarıyla tankların dışarı çıkmamaları için kapattık ayrıca halkı oraya yığdık. En çarpıcı nokta tank komutanının bana gönderdiği haberdi. Ki komutan, “Melih Bey’e söyleyin, biz tankların teknik bir parçasını bir depoda topladık, belediye personelinden adam göndersin. Kapıda nöbet tutulsun, biz tankları Ankara’ya çıkarcağız” dedi. Tankların hareket etmelerini böylelikle engellemiş olduk.

HAİNLER TEK TEK TESLİM ALINDI

Darbecileri önlemek için ne gibi önlemler aldınız?

Ankara’nın çeşitli yerlerinde çeşitli önlemler aldık. Emniyet Sarayı’nda polisler 6 şehit vermişlerdi. Emniyet Müdürlüğü’nden beni aradılar, “İki tarafta iki kapımız var. Acilen iki tarafı da fiş makineleri ve kamyonlarla kapatın” diye ricada bulundular. İki tarafı da kapattım. Emniyet mensupları içeriye giren darbecileri teslim aldılar. Geriye kalan işgalciler de kaçmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü Ramazan Bal beni aradı ve Külliye’ye gelen üç ayrı noktayı araçla kapatmamı rica etti. Hemen Genel Sekreter Yardımcı’ma talimat verdim. Üç noktada belediye otobüsleriyle yollarım kapatılmasını istedim. Üç noktada da araçları dizerek kapatmalarını ve araçların anahtarlarını üzerinden alarak orayı terk etmelerini istedim. Çünkü darbeciler zor kullanabilirlerdi. Darbeden sonra Külliye’de bir programda karşılaştığım Ramazan Bal, “Başkanım bizi 15 dakikayla kurtardın” dedi Darbenin merkezi hemen Külliye’nin altındaki Jandarma Komutanlığı idi. Eraslan Er, komutanlığın etrafını çevirdi ve 15-20 polisle jandarmayı binadan kıpırdatmadı. Bana da talep geldi. Benden içeriye girebilmek için iki dozer istediler. Dozer şoförüne çelik yelek giydirdiler ve kapıyı kırıp içeriye girdiler. Subayların don gömlek bahçeye dizildiği manzarayı orada gördük. Polis istihbarat da benimle temasa geçti. “Melih Bey, Türksat işgal edildi, orayı kurtarmaya gidiyoruz, sivil destek istiyoruz” dediler. Bunun üzerine AK Parti Gölbaşı teşkilatıyla görüştüm. Onlara dört körüklü otobüs gönderdim. Ayrıca Ankara’dan çeşitli boyutlarda 50 araç gönderdim. Polis önde biz arkada darbecileri Türksat’tan uzaklaştırdık. Oğlum Osman Gökçek, Beyaz TV’den halkı sokağa davet etti. Bu gece ertesi gün öğlene kadar toplam 18 televizyonda telefonla bağlanarak hem halkı sokağa çağırdım hem de gelişmeler hakkında halka bilgi verdim. Osman, Beyaz TV’deki konuşmayı yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte TRT’ye gitti ve TRT’yi darbecilerin elinden kurtardı.

TWEETLERİMİ ARKA ARKAYA ATTIM

O geceden aklınızda kalan veya unutamadığınız anı veya anıları paylaşır mısınız?

Ben heyecanla dört tarafa talimat yağdırırken telefonum çaldı. Telefonu açtım. Telefon numarasını bilmiyorum, karşıdaki ses bana “ Melih biz Twitter’ı kapattık haberin olsun” dedi. Hemen tepki koydum. “Niye kapatıyorsunuz, bizim halkla şu anda tek irtibatmız Twitter’dan. Milleti sokağa çağıracağız. Twitter’ı kapatmanız darbecileri sevindirir. Lütfen hemen açın” yanıtını verdim. Karşıdan “Haklısın, hemen açıyoruz” cevabı geldi. Twitter tekrar hizmete girdi ve ben tweetlerimi arka arkaya atmaya başladım. Daha sonra beni arayan telefonları arayarak beni kimin aradığınıs bulmaya çalıştım, meğerse o tarihteki Başbakanlık Müsteşarı, şimdiki Ankara milletvekilimiz Fuat Oktay imiş.

PARALEL BİR YAPILANMAYA MÜSAADE EDİLMEMELİ

15 Temmuz hain darbe girişiminden çıkarmamız gereken dersleri de sıralar mısınız?

Devlet içinde hiçbir zaman paralel bir yapılanmaya müsaade etmemek lazım. Kendilerini güçlü zannettikleri zaman ilk ihanet edecekleri kişi siz olursunuz.

Sizce FETÖ’ye karşı yürütülen mücadele ne aşamada?

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla FETÖ’ye karşı olan mücadele olanca hızıyla devam ediyor. Ancak aynı hassasiyeti bizim cenahta herkesin gösterdiğine inanmıyorum. Mücadele yetersiz.

15 Temmuz tecrübesinden hareketle FETÖ benzeri yapılanmalara karşı devletin daha hassas ve tetikte olduğu söylenebilir mi?

Sayın Cumhurbaşkan’ımızın bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Ama tekraren söylüyorum herkesin Sayın Cumhurbaşkanı’mızın gösterdiği hassasiyeti devlet kademelerinde göstermesi gerektiğine inanıyorum.