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Ekonomi ETİ Maden İşletmeleri işçi alacak
Ekonomi

ETİ Maden İşletmeleri işçi alacak

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 17 sürekli işçi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 13:52:00 -
ETİ Maden İşletmeleri işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ETİ Maden İşletmeleri teşekkülünün Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen toplam 17 sürekli işçinin açıktan işe alınabilmesini teminen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tavşanlı Hizmet Merkezinden iş gücü talebinde bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 06.12.2021 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu iş gücü ilanı anılan İl Müdürlüğü tarafından, 06.12.2021 tarihinde Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup, isteklilerin bahse konu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

KADROSU      BÖLÜMÜ        İHTİYAÇ DUYULAN SÜREKLİ İŞÇİ SAYISI

Proses İşçisi     Lise ve Dengi Okul Kimya      7

Proses İşçisi     Lise ve Dengi Okul Elektrik-Elektronik Teknolojileri   2

Proses İşçisi     Lise ve Dengi Okul Motorlu Araçlar Teknolojisi   3

Proses İşçisi     Lise ve Dengi Okul Makine Teknolojileri       3

Proses İşçisi     Lise ve Dengi Okul Endüstriyel Otomasyon  2

TOPLAM         17

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