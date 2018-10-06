Eti koyu renk olan balığın sindirimi zordur

Barbunya, tekir, levrek, kefal, lüfer, kalkan, mercan, dil, çipura, kırlangıç, yayın, mersin balığı, sudak ve turna balıkları beyaz etli balıklardır. Palamut, torik, zargana, uskumru, kolyoz, kılıç, istavrit, hamsi, gümüş, sardalye gibi balıklar da siyah etli balıklardır. Beyaz etli balıkların sindirimi, siyah etlilere göre daha hafif ve kolaydır. Jelatin ihtiva ettiklerinden haşlamaya ve balık suyu çıkarmaya da daha elverişlidir. Siyah etli balıklar da beyaz etlilere oranla daha yağlıdır. Eti biraz ağır ve sindirimi de zordur. Jelatini az olduğundan haşlamaya ve balık suyu almaya pek elverişli değildir. Bir de alabalık, soman gibi eti pembemsi hatta kırmızı görünüşlü balıklar vardır ki aslında bunlar da beyaz etli balıklar sınıfındandır.

Tekirin tavası, çipuranın ızgarası, dil balığının şişi, sardalyanın pilakisi, uskumrunun dolması, makbuldür.



Öte yandan palamut gibi siyah etli balıkların, daha yağlı oldukları için buğulaması ve çorbası tavsiye edilmez.



“Yoğurtla balık yenmez" klişesi tamamen yanlıştır. Yoğurtla birlikte hazırlanan birçok balık yemeği vardır. Balık bayatsa dokunur, yoğurtla bayat balık daha fazla dokunacaktır..



Kızartma ve tava balıklar pişirildikten hemen sonra süzülmelidir. Kayık biçimli servis tabaklarına, dantel şeklinde peçeteler yayılarak balık üzerine alındığında, daha hoş sunum elde edebilirsiniz.

Tereyağında yapılmış balıklar, servis tabağına alındıktan sonra üzerine yeniden tereyağı gezdirilmelidir. Ancak tereyağının yanmamasına özen gösterin.

Izgara, haşlama ya da fırında balıklar, diğerlerine nazaran daha zahmetsizdir. Haşlanmış patates, havuç ve her tür sebze yanına yakışır.