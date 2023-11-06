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Ekonomi Eti Bakır küresel devlerin merkezi olacak
Ekonomi

Eti Bakır küresel devlerin merkezi olacak

Yeniakit Publisher
2023-11-06 16:04:00 - 2023-11-06 16:22:09
Eti Bakır küresel devlerin merkezi olacak

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, gelişen endüstrinin çatı denetim kuruluşu Responsible Minerals Initiative (RMI) onaylı üretici belgesini almaya hak kazandı. OECD sorumlu tedarik zinciri rehberi kriterlerine sağladığı uyumla uluslararası bir başarı elde eden şirket, rekabette önemli kazanım elde etti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere tüm dünya endüstrisi, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye yönelik eylem planı için çalışmalarını sürdürürken, yeni nesil madenler de bu çalışmaların merkezinde yer alıyor. Bilgisayardan cep telefonlarına, elektrikli otomobillerden yenilenebilir enerji sistemlerine kadar ileri teknolojiyle hızlanan onlarca farklı sektörün hammaddesi olarak değerlendirilen madenlerin üretim süreçleri, sektör paydaşları ve uluslararası şirketler tarafından yakından takip ediliyor. 

Bu alanda dünyanın önde gelen platformlarından biri olan ve ileri madencilik endüstrisinin çatı denetim kuruluşu olarak bilinen Responsible Minerals Initiative (RMI) tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, sürdürülebilir ve sorumlu üretim anlayışını RMI raporuyla da tescilledi. Şirket, 2008’den bu yana içlerinde Mercedes, Apple, GE gibi dünyadaki en büyük 400’den fazla şirketin bulunduğu üyeleri için çalışmalar yürüten RMI’ın tüm denetim süreçlerini başarıyla tamamlayarak ekim ayı itibarıyla belgenin sahibi oldu. 

‘Sorumlu üretim küresel olarak tescillendi’

Cengiz Holding tarafından 1,2 milyar dolarlık yatırımla, Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük özel sektör yatırımı olarak hayata geçirilen Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, bakır üretiminin artık ürünü olan pirit konsantresinden değerli metalleri geri kazanıyor. Ürettiği %99,99 saflıkta kobaltla dünya pazarının yüzde 2’sini elinde bulunduran tesis, RMI sertifikasıyla küresel şirketlere hammadde tedarikine daha güçlü bir şekilde devam edecek. Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, “Bu belgeyle kobalt, bakır ve çinkoyu OECD standartlarına uygun olarak ürettiğimiz belgelendi. Maden teknolojilerindeki bilgi birikimi ve ileri teknolojimizi küresel alanda bir kez daha kanıtlarken, ortaya koyduğumuz sorumlu üretim politikasını da tescillemiş olduk” dedi. 

Kobaltta dünyadaki 45 tesisten biri oldu 

RMI denetimleriyle ilgili süreci anlatan Kayışoğlu, şöyle devam etti: “Tedarik zinciri, üretim ve satış rakamları, iç ve dış şikayet mekanizması, lojistik sistem, sahadaki üretim süreçleri, işçilerin maaşlarına kadar çok detaylı bir denetimden geçtik. Bizim tarafımızdan üretilen ürünlerin tedarik sürecinde herhangi bir çatışma bölgesinden hammadde gelmediği, çocuk işçi çalıştırılmadığı, insan haklarına aykırı bir çalışma yapılmadığı, terörle ilişkili bir aktivitenin desteklenmediği, herhangi bir yolsuzluk yapılmadığı ve tüm bunların kontrolü için gerekli sistemin mevcut olduğu bu belgeyle onaylandı. Gelişen teknolojiyle çok önemli bir element haline gelen kobalt üretiminde RMI belgesine sahip dünyadaki 45’inci şirket olduk. Yine bu belgeye sahip tüm dünyadaki 7 bakır üreticisinden biri, 2 çinko üreticisinden biriyiz. Tesisin faaliyete geçtiği günden beri hem sahada hem de ofiste, süreçlerini geliştirmek için çalışan tüm arkadaşlarımızın büyük emekleri sayesinde bu belgeyi almış olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.
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