Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne geçiyor.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansında yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen Ethem Sancak, partiden istifa etmişti. Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılacağı duyuruldu.
Ethem Sancak, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.00’de Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılacağı basın toplantısıyla Vatan Partisi’ne katılımını açıklayacak.