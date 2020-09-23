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Gündem Etekli Yakup imam hatiplilere iftira atıp duayla alay etti
Gündem

Etekli Yakup imam hatiplilere iftira atıp duayla alay etti

Sözde yazar Mehmet Yakup Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde bulunan Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) ufak bir kesintiyi inanç mevzusuna taşıyarak, imam hatipliler ve dua ile dalga geçmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 00:32:00 -
Etekli Yakup imam hatiplilere iftira atıp duayla alay etti

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Türkiye'de uzaktan eğitim uygulaması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) vasıtasıyla öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor.

Sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı geçici bir süre EBA'ya ulaşılamamasını fırsat bilen terör yatağı Kandil'e sık sık gidip gelen Hasan Cemal'in sahibi olduğu T24 sitesinde köşe yazıları yazan Mehmet Yakup Yılmaz, "Bakan, öylece bakmaya devam etti!" adlı bir yazı yayımlayarak MEB'i ve Bakan Ziya Selçuk'u eleştirmeye kalktı.

Hızını alamayan Yılmaz hemen din düşmanlığına soyundu. MEB'in sisteminin çöküşünü bile İmam Hatiplere bağlayan Yılmaz, "İmam hatipliler ve ilahiyatçılar yüzünden geri plana itildikleri için sistem doğru dürüst kurulmadı." diyerek imam hatiplilere saldırdı.

İşi inanç meselesi haline getiren Yılmaz "Bu işler dua ederek halledilemiyor çünkü. Dua ederek belki ahiret hayatınızı kurtarabiliyorsunuz ama bilgisayarlar o dilden pek anlamıyor." diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

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