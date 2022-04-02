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Gündem 'Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım' diyen Celal Şengör hakkında karar verildi
Gündem

'Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım' diyen Celal Şengör hakkında karar verildi

Bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını söyleyen Prof. Dr. Celal Şengör'e açılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki komisyon disiplin cezasına gerek olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 23:22:00 -
'Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım' diyen Celal Şengör hakkında karar verildi

Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken "Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Cinsel taciz olarak görmüyorum"

Kamuoyunun tepkisinin ardından daha sonra bir açıklama yapan Şengör ise "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum." şeklinde konuşmuştu.

Disiplin cezası verilmedi

Sona eren soruşturmada komisyon tarafından Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. Rektörlük yönetimi de komisyonun kararını onadı.

Yaş haddinden emekli olmuştu

Prof. Celal Şengör yaş haddinden dolayı 24 Mart'ta akademiden emekli olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı paylaşımda "Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

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