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Aktüel Etçil çekirge görenleri şaşırttı
Aktüel

Etçil çekirge görenleri şaşırttı

Konuyla ilgili bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ekolojik döngüye zarar verilmediği sürece korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 10:06:00 -
Etçil çekirge görenleri şaşırttı

Konuyla ilgili bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ekolojik döngüye zarar verilmediği sürece korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Aslan, “Özellikle son zamanlarda Hakkari ve yöresindeki keklik avlanmasının yasaklanması için bir takım kısıtlamalar getirildi. Yöredeki vatandaşlarımızın doğal çevre bilgisinin artırılması için sempozyumlar yapıldı. Keklik avlanmasının dengede tutulması sayesinde çekirgelerin popülasyonu dengede kalır.

Keklik ve birçok yabani kuş türü çekirge ile beslendiği için ekolojik dengenin bozulmaması çok önemlidir. Çekirgeler özellikle yeşil alanları tercih etmektedir. Bölgedeki iklim şartları ile birlikte şu an Çukurca bölgesinde rastlanan etçil çekirge türü sürü halinde olmadığı için tehlike olmamakla beraber ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuyor. Fakat sürü halinde sirkülasyonu artarsa ve ekinlere zarar verirse, maalesef o zaman ekolojik denge bozulacak” dedi.

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