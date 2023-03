Et üreticileri fiyatlara müdahale bekliyor

Tunç, kırmızı et fiyatlarında artışların önüne geçmek için önlem alınması gerektiğini belirtti. Tunç, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) piyasaya müdahale etmesini beklediklerini söyledi. Tunç, “ESK ithal besilik hayvan veya karkas et getirilebilir. Biz buna karşı değiliz. Genç besilik hayvan gelirse büyük hayvanlar ahırdan çıkar. Hem hayvanlar gençleşmiş olur hem de piyasaya olumlu bir etkisi olur. ESK’nın ithal hayvan veya karkas et müdahalesi kırmızı et fiyatlarının yükselmesinin önüne geçebilir. Belki bir nebze düşürebilir” ifadelerini kullandı. Ramazan ayında kırmızı et tüketiminin arttığına değinen Tunç, “Bir müdahale olmazsa fiyatlar yükselmeye devam edebilir. Bu da vatandaşın kırmızı ete ulaşmasını engeller. Biz fiyatların makul seviyelerde olmasını ve ülkede herkesin bu protein kaynağından faydalanmasını istiyoruz. Ramazan’da kırmızı ete ulaşımda sıkıntı olmaması için bir an önce müdahale edilmeli” dedi.