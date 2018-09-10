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Et pişirmenin püf noktaları

Et pişirmek her ne kadar kolay sanılsa da aslında pişirilmesi en zor çeşitlerden biridir. Çünkü etin lezzeti ve sağlayacağı vitaminler tamamen pişirme tarzınızla ilgilidir.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:42
Et pişirmenin püf noktaları

Eti yavaş yavaş pişirmek en sağlıklı yöntemdir. Etin içi ile dışının aynı oranda pişirilmesi önemlidir. Bu konuda en çok şikayet edilen konu; ya et çok fazla pişmekte veya pişti sanılıp et kesildiğinde sürprizle karşılaşılmaktadır.

Et pişirirken yemeğin bulunduğu tencere ile ateşin temasını önlemek önemli ama zahmetli bir püf noktasıdır. Yemek tenceresini içinde su bulunan başka bir tencerenin içine koymalısınız. İçinde su bulunan tenceredeki su seviyesi yemek tenceresinin en az yarısına kadar gelmelidir.

Izgara etlerini servis yaparken üzerlerine bir parça tereyağı koyun.

Büyük parçalar halinde pişirilecekse, renk aldıktan sonra kapağı örterek pişirmeye devam edin.

Et kavururken tencerenin etrafında biriken yapışkan yağlara dikkat! Çoğu kimse bunları atar. Oysa bu maddeler bol miktarda aroma içermektedir. Bunları bir tencerede toplayın. Yemeğinize, çorbanıza hazır aroma katkısı olur.

Yemek yaparken et suyu kullanmayı seviyorsanız, et sularını günlük tüketin. Et suyunun defalarca kaynatılması lezzetinin bozulmasına yol açar.

Küçük sebze, balık ve et parçalarını sote ederken kabının kapağını kapatmayın.

Fırında tavuk pişirirken ise içinin pişmesi, dışının yanmaması için; göğsü altta, sırtı üstte olmalıdır ve tepsi 160°’lik önceden ısıtılmış fırına sürülmelidir.

Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyi düşünmüyorsanız beklerse kurur. Bunu önlemek için fırından çıktığında üzerine biraz tereyağı ile limon suyu sürün. Ayrıca alüminyum folyoya sararsanız tavuğunuz yumuşacık kalacaktır.

Et, tavuğa göre daha uzun sürede pişer. Eti fırında yapacağınız zaman, fırınınızı 180°ye ayarlamalısınız..

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:42
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