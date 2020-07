Et nasıl marine edilir?

Et nasıl terbiye edilir? sorusunun yanıtı kullanılan et çeşidine ve yapılmak istenen tarife göre değişir. Ayrıca marinasyon konusundaki tercihler yemekleri yapanlara göre de farklılık gösterir. Eti terbiye etmenin öncelikli amacı sertlik hissini azaltmak, yumuşatmak ve ağızda eriyen kıvama getirmektir. Etin bünyesine farklı baharatlar ve soslar eklemek de diğer bir önemli amaçtır. Böylelikle yapılan tarifin tadına değer katılır.

Izgarada, tavada, fırında ya da tencerede nerede pişecek olursa olsun etlerinizin yumuşaklığı çok önemli. Bu nedenle iyi ve lezzetli bir sosta beklemesi piştikten sonra dilediğiniz yumuşaklığa ulaşmasını sağlayacaktır.

İster beyaz et olsun ister kırmızı et. Her ikisinin de kendine has kokuları var. Bu kokuları yok etmek ve eti lezzetlendirmek adına marine etmek ya da soslamak şart. Tabii ki her et türünün kendine özel sosları ve baharatları var ancak temel nedenlerden ikincisi kokularını yok edip lezzeti her lokmaya aktarabilmek.

Et Marine Sosu Tarifi;

Malzemeler:

1 ölçü zeytinyağı

1/2 ölçü soya sosu ya da limon ya da 1 ölçü sirke

1-2 diş sarımsak ya da 1 küçük soğan

1 TK adaçayı ya da biberiye ya da kekik

1 TK pul biber ya da toz biber

1 TK karışık et baharatı ya da kimyon

1 TK karabiber

Pişirilmeden önce tuz

Yapılışı:

Soğan kullanıyorsanız onun dışındaki malzemelerin hepsini bir kapta karıştırıp etleri içerisine yatırın. Bu noktada önemli olan etin tamamının sos ile kaplanmış olması ve hava almaması. Eğer soğan kullanıyorsanız et ile sosu bir araya getirmeden önce ince ince dilimlediğiniz soğanları etin üzerine yayın ve daha sonra sos ile kaplayın. En az 1 saat en fazla 1 gece bekletip pişirin.