Et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Duyuruldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırmızı et fiyatlarının gerilediğini, ileri gidişin söz konusu olmadığını söyledi. Kirişci, Türkiye'nin soğan arzında ise bir sorun olmadığını kaydetti.

Kirişci, NTV'nin sorularını yanıtladı.

"Soğan fiyatlarının 11-12 liralara geldiğini duyabiliriz"

Soğan fiyatlarıyla ilgili soru üzerine Kirişci, şunları söyledi:

"Türkiye'nin aslında soğan arzıyla ilgili sorunu yok. Şu anda Adana halini arayacak olsanız soğan fiyatlarının 11-12 liralara geldiğini duyabiliriz. Tarım ürünleri üzerinden spekülatif davranışlar karşılık buluyor. Patates için de aynı şekilde, üretim fazlamız var. Buradan ilerisi artık Ticaret Bakanlığımızı ilgilendirdiği için bakanlık olarak görev alanımızın dışına çıkmış oluyor."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Et fiyatlarında ileri gidiş söz konusu değil"

Kirişçi, kırmızı et fiyatlarındaki artışa yönelik ise, "Et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. Kasap reyonu olan marketlerde biz fiyat garantili ürün verdik. İstanbul'da başladık. Başarılı olduğunu gördüğümüzde Ankara'da da uyguluyoruz. Kıymayı 190 liradan satmaları karşılığında marketlere ürün veriyoruz. Et Süt Kurumu'nun durması gereken yer regülasyon" dedi.