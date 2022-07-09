Kurban bayramı sebebiyle etin nasıl muhafaza edileceği sık sık araştırılıyor. Pek çok kişi etin nasıl saklanması gerektiğini, derin dondurucuda etin poşetle mi yağlı kağıtla mı saklanacağı araştırılıyor. Peki, et ne kadar kaç gün buzdolabında kalır?

Et derin dondurucuya poşetle mi atılır? Et poşette çürür mü?

Kurban etinin saklanması çok önemlidir. Doğru koşullarda saklanmayan ette çürüme meydana gelir. Bu sebeple eti doğru koşullarda saklamak son derece önemlidir. Kesim yerinden getirilen etlerin hızlıca poşetten çıkartılması gerekiyor. Siyah poşetler ya da market poşetleri kalın olduğu için etin hızla çürümesine yol açar. Eti geniş tencere ya da kaplara aldıktan sonra 3-4 saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Ardından eti bölüp dağıtabilirsiniz.

Eti porsiyonluk olarak ayarlayıp buzdolabı poşetine koyabileceğiniz gibi streç film ya da yağlı kağıda da sarabilirsiniz. Et -1,5 °C ile -1,7 °C derece arasında donmaya başlayacaktır. -18°C’de et 6 ila 12 ay tazeliğini koruyacaktır.