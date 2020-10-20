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Ekonomi Eşya menşe belgelerinin sonradan ibrazına ilişkin düzenleme
Ekonomi

Eşya menşe belgelerinin sonradan ibrazına ilişkin düzenleme

Yeniakit Publisher
2020-10-20 08:48:12 -
Eşya menşe belgelerinin sonradan ibrazına ilişkin düzenleme

ANKARA (AA) - Daha önce gümrük beyannamesi tescil edilmesine karşın, ekinde "menşe şahadetnamesi" bulunmayan ve bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmediği belirlenen eşyalar için, çıkış yerini belgeleyen uygun bir menşe şahadetnamesi 6 ay içinde gümrük idaresine ibraz edilebilecek.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, daha önce gümrük beyannamesi tescil edilen ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde, menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği belirlenen eşyanın menşeini belgeleyen uygun bir şahadetnamenin, 6 ay içinde gümrük idaresine ibrazına imkan sağlandı.


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