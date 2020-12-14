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Aktüel Esvatini Başbakanı Dlamini Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Esvatini Başbakanı Dlamini Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 02:48:12 -
Esvatini Başbakanı Dlamini Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Esvatini'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 52 yaşındaki Başbakan Ambrose Dlamini, yaşamını yitirdi.

Dlamini, Kovid-19 nedeniyle Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti.

Başbakan Yardımcısı Themba Masuku, yaptığı yazılı açıklamada, "Majesteleri, Sayın Başbakan Ambrose Dlamini'nin üzücü ve zamansız vefatından milleti haberdar etmemi emretti. Ekselansları bu öğleden sonra, Güney Afrika'da bir hastanede tıbbi bakımdayken yaşamını yitirdi." ifadelerini yer verdi.

Dlamini, kasım ayı ortalarında yakalandığı virüsle bir buçuk ay mücadele etmişti. Dlamini’nin tedavisinin hızlanması için 2 Aralık'ta Güney Afrika’da bir hastaneye götürülmüştü.

Ülkede 18 yıldan fazla bankacılık sektöründe çalışan Dlamini, 2010-2018'de ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi olan MTN'nin başkanlığını yapmıştı.

Dlamini, 2018 yılında ülkenin başbakanı olarak atanmıştı.

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