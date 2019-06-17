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Estetik Hekim Çiğdem Akman: “Şeker peeling fark oluşturuyor”

Medikal Estetik Hekimi Çiğdem Akman, şeker peelinginin fark oluşturduğunu söyledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
Estetik Hekim Çiğdem Akman: “Şeker peeling fark oluşturuyor”

Medikal Estetik Hekimi Çiğdem Akman, şeker peelinginin fark oluşturduğunu söyledi.


Medikal Estetik Hekimi Çiğdem Akman, “Acılı, Zor, Uzun süren tüm tedaviler yerini yeni trend şeker peeling’e bıraktı. Hiçbir Google reklamlarında ya da sitelerde bulamayacağınız şeker peelingi sizin için anlattık; Cildimiz her gün güneş ışınlarına, spot ışıklara, makyaj ve hava kirliliğine maruz kalmaktadır. Her gün düzenli olarak güneş koruyucusu ya da temizleme işlemlerini yapmış olsak da zamanla cildimizin epidermis tabakasının kalınlaşması ile ortaya çıkan yüzeysel leke sorunları gözenek açıklıkları ölü deri renk bozuklukları gibi sorunlarla karşılaşmaktayız. pigmentasyon kaybından kaynaklanan tüm sorunlara tek seansta çözüm bulabileceğiniz bir sistem. İncir şekerinden elde edilen formül ile cilt temizlendikten sonra uygulama başlatılır. Cildimiz formülün emilimini tamamlayana kadar masaj yapılır. Şeker peeling cildimizin orta tabakası dermise kadar ulaşır. dermis tabakasının tamamen açılması ile sorunlar epidermis tabakasına çekilir ve yüzeysel hale getirilir” dedi.


Emilim tamamlandıktan sonra ikinci uygulamanın “AHA” başlatıldığını ifade eden Dr. Akman, “10 dakika içerisinde yüzeysel soyma işlemi gerçekleştirilir. Tüm cilt hyaluronik asit ile masaj yapılarak dinlendirmeye bırakılır. Cilt yenileme süreci işlem günü başlar. Ciltte 3 gün süren beyaz dökülmeler ile ölü deri tamamen atılır. Artık daha sıkı gözenekli, lekesiz, makyajdan kalan kalıntıların tamamen yok edildiği bir cilde sahipsiniz. Formülün içeriğinde hiçbir kimyasal kullanımı bulunmadığı için herkes rahatlıkla yaptırabilir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
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