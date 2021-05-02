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Siyaset 'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!
Siyaset

'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunmak isterken rezil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 11:38:00 - 2021-05-02 11:39:50

Habertürk TV’de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Veyis Ateş ve Serap Belet’in sorularını cevaplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilginç anların yaşanmasına sebep oldu.

Akşener, programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bir göndermede bulunmak istedi.

Akşener, "En iyi ihtimalimiz Türkiye'den herkesi saygılarımla selamlıyorum" diyerek söze başlarken, stüdyo buz kesti. Esprisi anlaşılmayan Akşener, ısrarla sözlerini tekrar etti. 

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Yorumlar

hamdidemirci

bu kari kafadan kontak kafasi catlakne diyecegini bilmiyen biri daha önceki bakanligi zamanindada gördük tesviye ihtiyaci var
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polis karakolunda kapıcı şeref beni darp ettikten sonra ifade verirkenki hallerimi yürüyen sikbaş soysuz sülo bunlara servis etmiş aklınca dalga geçiyor torba götlü kocakarı! ülkücüler kapınıza dayandığında kocan arkana saklanıyordu! onu taklit et!
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