'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunmak isterken rezil oldu.
Habertürk TV’de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Veyis Ateş ve Serap Belet’in sorularını cevaplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilginç anların yaşanmasına sebep oldu.
Akşener, programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bir göndermede bulunmak istedi.
Akşener, "En iyi ihtimalimiz Türkiye'den herkesi saygılarımla selamlıyorum" diyerek söze başlarken, stüdyo buz kesti. Esprisi anlaşılmayan Akşener, ısrarla sözlerini tekrar etti.